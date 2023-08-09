Поля Краснодарского края атаковала саранча

Огромная стая саранчи прилетела в Приморско-Ахтарский, Калининский, Красноармейский и Славянский районы Краснодарского края. На борьбу с ними впервые из краевого бюджета выделено 15 млн руб., сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на руководителя кубанского филиала «Россельхозцентра» Виталий Марченко.

Большая часть вредителей уже две недели находится рядом с Азовским морем. Разрешенных препаратов, которые не наносят вреда водоемам нет. Все плавни являются водоохранной зоной, где нельзя травить саранчу без вреда для обитателей водоема, пояснил господин Марченко. Сейчас саранча начала перебираться на поля.

Специалисты обрабатывают урожай, как только саранча выходит на кукурузные и рисовые поля.

«Сейчас наступило время, когда саранче нужно размножаться. Обычно это происходит на пятый возраст. Именно поэтому сейчас наблюдаются тучи саранчи»,— рассказал Виталий Марченко.

Собственники обрабатывают поля разрешенными препаратами, администрация возмещает до половины стоимости затрат.

Тат Гаспарян

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