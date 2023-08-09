Музей андеграунда проведет женский фестиваль «Боже, храни королев»

В Екатеринбурге в Музее андеграунда 12 и 13 августа пройдет мультиформатный женский фестиваль «Боже, храни королев». В программе фестиваля — поэтические чтения, мастер-классы, инди-музыка, дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В первый день фестиваля гостей ждут выступления таких музыкальных групп, как «Дзинь», Flowerchild, Milotawr, «Дейтери» (Екатеринбург), Mrs Major Tom (Пермь) и других. Хэдлайнером выступит московская инди-группа «Комсомольск» (Москва).

Во второй день фестиваля ожидается выступление екатеринбургской группы Theabc и Полины Тремазовой (Москва). Поэт, кандидат филологических наук Егана Джаббарова проведет разговорную программу «Женское письмо».

Гости фестиваля смогут посетить паблик-толк «Зачем мы пишем?» и узнать, зачем к писательскому творчеству обращаются женщины. Драматург Маша Конторович проведет мастер-класс о том, как сделать героя живым и интересным. Запланированы круглый стол «Женщина-кинорежиссер. У тебя мужская профессия — ты должна есть больше мяса!», поэтические чтения произведений Екатерины Симоновой, Елены Баянгуловой, Еганы Джаббаровой, Лели Собениной и других современных уральских авторов, читка пьесы Ирины Васьковской «Русская смерть».

Оба дня фестиваля будут проводиться экскурсии «Женщины в андеграунде», посвященные женщинам-художникам, среди которых Ольга Потапова и Валентина Кропивницкая (Лианозовская группа), Ольга Флоренская и Ирина Васильева («Митьки»). Будет работать выставка-продажа произведений уральских художниц.

Анастасия Таначева

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