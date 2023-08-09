Более половины петербуржцев хотели бы проходить диспансеризацию в офисе

Большинство петербуржцев (70%) хотя бы раз в жизни проходили диспансеризацию. Из них почти каждый второй прошел такое обследование в последние три года, каждый третий (36%) — в этом году, а 21% — четыре года назад или еще раньше. Таковы данные исследования, проведенного специалистами компании СК «Росгосстрах» и исследовательского центра Зарплата.ру. Абсолютное большинство опрошенных проходят диспансеризацию в государственных медучреждениях (78%).

При ни разу в жизни не проходили диспансеризацию 30% респондентов, а делают это очень редко 65% опрошенных.

В тоже время профилактические осмотры у врача общей практики большинство петербуржцев (75%) проходят не реже, чем один-два раза в год, еще 5% — три раза в год или чаще, и столько же — реже одного раза в год. 15% петербуржцев проходят такие осмотры, только в случае если есть жалобы.

Более половины петербуржцев (55%) считают, что было бы удобно иметь возможность проходить диспансеризацию в офисе, у 10% такая возможность уже есть. Также 90% респондентов уверены, что работодатель должен стимулировать сотрудников проходить профилактические медицинские осмотры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно результатам другого опроса, половина жителей Северо-Западного федерального округа заявила об увеличении собственных расходов на преодоление стресса и психологов.

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