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В Ярославской области объем ипотеки вырос в 1,7 раза за полгода

В Ярославской области за шесть месяцев 2023 года выдано 18,9 млрд руб. ипотечных кредитов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего было оформлено 6203 ипотечных договора, средний размер кредита составил 3 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в первом полугодии вырос и объем предложения на рынке новостроек региона.

В целом за первое полугодие жители Ярославской области получили более 78,4 млрд руб. кредитных средств. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ярославский рынок кредитования растет, но с помощью специальных инструментов Банк России ограничивает выдачу рискованных кредитов. В частности, сейчас ограничивается кредитование заемщиков, у которых более 80% дохода ежемесячно уходит на платежи по кредитам. Кроме того, введены лимиты по необеспеченным кредитам сроком более 5 лет»,— сказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Антон Голицын

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