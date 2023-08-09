ФСБ задержала мужчину, подорвавшего в июне газопровод в Крыму

ФСБ задержала мужчину, подорвавшего в июне по заданию спесцлужб Украины газопровод в крымском поселке Кореиз. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, гражданин РФ было завербован спецслужбами Украины в июне 2022 года в городе Павлограде Днепропетровской области, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. По заданию своих кураторов 23 июня текущего года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник, говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщали, что в результате повреждения газопровода без газа остались около 500 местных жителей.

В гараже, принадлежащем фигуранту, правоохранители изъяли 2 кг взрывчатки «С-4», по два электродетонатора и электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд, отмечает ЦОС ФСБ.

По данным фактам в настоящее время расследуются уголовные дела о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина заключен под стражу, он уже дал признательные показания, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства его противоправной деятельности и его причастности к иным преступлениям, добавляется в релизе.

Андрей Петров

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