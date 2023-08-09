В Сочи продолжают устранять последствия крупной аварии на водоводе

На улице Пластунской в Сочи специалисты продолжают устранять последствия прорыва на водоводе. Работы шли всю ночь, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Копайгородский Фото: Алексей Копайгородский

«Магистраль обеспечивает ряд улиц Центрального и Хостинского районов. Сегодня в ночь рабочие переключили сети, так минимизировали последствия и локализовали аварию»,— говорится в сообщении.

Сейчас к десяти социально значимым объектам подвозят воду. Автоцистерны курсируют по заявкам от жителей. Систему восстанавливают 20 человек и десять единиц техники, ремонтные работы планируют завершить до конца суток.

Тат Гаспарян

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