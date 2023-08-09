В Ярославле задержали очередного обнальщика

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении жителя Ярославля. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Антон Голицын Деньги

Фото: Антон Голицын

По версии следствия, в период с 2019 по 2023 годы мужчина 1964 года рождения оказывал гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денег на счета подконтрольных ему организаций с целью их обналичивания. В результате незаконной деятельности ярославец получил 13 млн руб. дохода. Как подчеркивают в УМВД, подозреваемый выступал в качестве физического лица, для работы он использовал офис в Кировском районе города.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. «Ъ-Ярославль» сообщал, что дела, связанные с незаконной банковской деятельностью, в Ярославле возбуждаются регулярно. Так в июле Фрунзенский районный суд вынес приговор 25-летней женщине и 35-летнему мужчине, которые обвинялись в обналичивании 286 млн руб. Они получили условные сроки лишения свободы.

Антон Голицын