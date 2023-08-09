ТАСС: правительство не поддержало снижение стоимости ОСАГО для российских машин

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей. Сенатор предлагал снизить цены для автомобилей с уровнем локализации 600 баллов. В правительственном отзыве говорится, что законодательством не предусмотрено определение «локализация производства транспортного средства».

Как уточняется в документе который приводит ТАСС, Центробанк вводит «экономически обоснованные» предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, а также порядок их применения при определении страховой премии по договору ОСАГО. При этом компенсации отдельным категориям лиц уплаченных или подлежащих уплате страховых премий за счет повышения страховых тарифов для других категорий страхователей не допускаются.

В правительстве обратили внимание, что обозначенной цели — увеличения спроса на новые машины — нельзя достичь за счет внесения изменений в действующее законодательство, так как «его целью является защита прав потерпевших на возмещение вреда». «Информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует»,— сказано в проекте заключения (цитата по ТАСС).

Кроме того, предложенная инициатива не распространяется на другие страны Евразийского экономического союза. «Законопроект не соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, так как в нем не предусматривается распространение методологии расчета значений базовых ставок страховых тарифов в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на продукцию из других членов Евразийского экономического союза»,— добавили власти.

Господин Кутепов обращал внимание, что, согласно статистике МВД, в 2022 году было зафиксировано 1,8 млн нарушений, связанных с неисполнением владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, при этом произошел «существенный рост тарифов». Он также направил в правительство законопроект о разделении сроков ремонта и поставки запчастей до конца 2024 года.

Лаура Кеффер