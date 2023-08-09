На Канонерском острове предложили создать базу природоохранного флота

Комитет по инвестициям внес на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга заявку об изменении зонирования части Канонерского острова. Территорию, в настоящий момент относящуюся к зоне водного транспорта с включением объектов общественно-деловой и инженерной инфраструктуры, связанных с ее обслуживанием, предполагается перевести в производственную зону. Комитет по природопользованию намерен рассмотреть вопрос о размещении там базы природоохранного флота. На протокол заседания комиссии обратил внимание «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Предполагается разместить суда ГУП "Пиларн" (предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти) и суда ГУП "Экострой" (выполняет широкий перечень природоохранных работ в том числе судоремонтные работы и благоустройство водоемов)»,— говорится, в частности, в обосновании предложения комитета.

Комиссия по Генплану просьбу решила учесть, однако в собственной редакции. Какой именно, в документе не уточняется.

В то же время, по данным издания, муниципальный депутат МО «Морские ворота» Александр Лобановский и общественница Алла Сухова подали заявку о переводе того же участка на Канонерском острове в зону озелененных территорий. По их мнению, располагающийся там сейчас заброшенный парк необходимо благоустроить. Комиссия по Генплану данное предложение отклонила.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Канонерском острове выставили на торги последний расселенный дом, расположенный вдоль ЗСД.

Также сообщалось, что комиссия по изменениям в Генплан Санкт-Петербурга одобрила перевод в зону озелененных территорий, предназначенных для различных форм отдыха, части Муринского парка, где ранее предполагалось строительство спорткомплекса.

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