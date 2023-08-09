Во время перестрелки в Новороссийске пострадали четыре человека

В Новороссийске ночью 9 августа во время перестрелки пострадали четыре человека. Сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего»,— сообщает начальник краевой пресс-службы полиции Александр Рунов.

Сообщение из медучреждения о госпитализации 4 мужчин с огнестрельными ранениями поступило в полицию ночью. Как установили правоохранители, мужчины получили травмы в результате бытового конфликта. После применения оружия стрелявшие скрылись.

Тат Гаспарян

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