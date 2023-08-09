Житель Рыбинского района погиб в ходе СВО

В Рыбинском районе 11 августа состоится прощание с Александром Харьковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Харьков

Фото: страница главы Рыбинского района ВКонтакте Александр Харьков

Фото: страница главы Рыбинского района ВКонтакте

Погибший проживал в Октябрьском сельском поселении района. Церемония прощания пройдет у здания администрации поселения в 11 часов.

«Александр Вячеславович был предан воинскому делу, имел звание майора. Защищая мирное население, отстаивая его свободу, он неизменно проявлял мужество, отвагу и самоотверженность»,— написала глава районной администрации, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Антон Голицын