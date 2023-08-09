В ДТП на трассе Тюмень — Омск один человек погиб, четверо пострадали

В ночь на 9 августа на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в котором один человек погиб, а четверо, включая трех детей, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Авария произошла на 315 км дороги в Ишимском районе.

По предварительной информации, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac, за рулем которого находилась 57-летняя жительница Омской области, скончавшаяся на месте. Мальчики в возрасте 13 и 14 лет, а также 16-летняя девочка, находившиеся в автомобиле, госпитализированы. В Ford Kuga ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя водитель также пострадала и была доставлена в больницу.

На месте ДТП работали наряды ДПС. Движение не ограничивали, обстоятельства происшествия выясняются.

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