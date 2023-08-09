Капремонт детского сада №166 в Краснодаре идет с отставанием от графика

В Краснодаре капремонт детского сада №166 на улице Благоева идет с отставанием от графика больше, чем на месяц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Фронт работ большой — отделка стен и пола в группах, фасада здания, замена коммуникаций. Стало ясно, что к концу сентября, как обещает подрядчик, работы не завершат. Сейчас от графика отстают больше, чем на месяц, на стройплощадке всего 13 человек»,— говорится в сообщении.

Евгений Наумов обозначил, что на каждом этапе работ на площадке должно быть не меньше 30 строителей. Ход капремонта детского сада мэр проверил с прокурором города Александром Лихониным.

Ранее глава Краснодара рассказал, что отстает по темпам от изначального плана также строительство детсада на улице Первомайской.

Тат Гаспарян

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