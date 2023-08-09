Головная структура «Альфа-банка» купила 25% билетного оператора «Кассир.ру»

Головная структура Альфа-банка — «АБ Холдинг» — приобрела 25% в петербургском билетном агрегаторе «Кассир.ру», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Теперь доли в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» распределяются следующим образом: 62,75% принадлежит генеральному директору Евгению Финкельштейну, 25% АО «АБ Холдинг», еще 12,25% Надежде Соловьевой (в 2020–2021 годах была главой Ассоциации концертно–театральных и билетных организаций).

Выручка «Кассир.ру», включая платформу Radario (60% принадлежит «Кассир.ру»), за 2022 год составила 1,4 млрд руб, оборот — 11,3 млрд руб.

О готовящейся сделке стало известно в конце июля. Ее сумма, по неофициальным данным, могла превысить 1 млрд руб.

Ранее в капитал «Кассир.ру» уже входил банк-партнер: в 2018 году головная компания Тинькофф-банка TCS Group приобрела 40% в билетном агрегаторе. Однако в июле 2021 году банк продал свою долю господину Финкельштейну.

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