За последний год Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали активнее сотрудничать с Россией и Китаем и перешли к более независимой от США политике. Об этом пишет руководитель бюро The New York Times в Персидском заливе Вивиан Нерейм.

Госпожа Нерейм в своей статье указывает, что глава ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян за последний год дважды ездил в Россию, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, в частности в июне посещал Петербургский международный экономический форум.

Кроме того, в конце июля, обращает внимание автор, Министерство обороны Китая объявило о совместных с ОАЭ учениях военно-воздушных сил. По мнению Вивиан Нерейм, это свидетельствует о заметном сдвиге в позиции ОАЭ, которые долгое время полагались на американские истребители, оружие и средства защиты.

Эти факторы, подчеркивает автор статьи, показывают, что глава ОАЭ, которого правительство США считает важным стратегическим партнером, все чаще «идет своим путем». В материале также отмечается, что чиновникам в США не удалось убедить шейха Мухаммеда бен Зайд Аль Нахайяна поддержать американский внешнеполитический курс в том, что касается «изоляции России» после начала военных действий. Вместо этого Эмираты «процветают за счет притока российских денег, нефти и золота и ажиотажного спроса на недвижимость в Дубае».

Тем не менее, согласно материалу, отношения с Вашингтоном по-прежнему важны для ОАЭ, и статус Эмиратов как центра бизнеса и туризма зависит от ситуации с безопасностью в регионе. Приоритетом для Абу-Даби является «обеспечение большей, а не меньшей заинтересованности США» в Ближнем Востоке. Однако, пишет газета, постепенно влияние Соединенных Штатов в государстве начинает снижаться. Впоследствии аналогичную стратегию переняла Саудовская Аравия.

1 марта 2022 года в ходе первого после начала боевых действий на Украине телефонного разговора Владимира Путина и Мухаммеда бен Зайда последний пообещал, что ОАЭ будут помогать искать «устойчивое политическое решение» кризиса. 4 февраля 2023 года при содействии ОАЭ состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Владимир Путин не раз отмечал, что отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности не только в регионе, но и во всем мире.