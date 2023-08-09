В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся у ТЦ в Академическом

В Екатеринбурге нашли родителей потерявшейся маленькой девочки, которую накануне нашли возле ТЦ «Академический». Об этом со ссылкой на пресс-службу городского УМВД пишет Е1.ru.

По данным силовиков, вчера девочка гуляла под присмотром девятилетней сестры, которая в какой-то момент упустила ребенка из вида. Впоследствии ее обнаружили прохожие, вызвавшие полицию. Противоправных действий в отношении ребенка совершено было.

Родителей девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

На прошлой неделе на Эльмаше прохожие обнаружили девочку, которая долго находилась без присмотра взрослых. Во время опроса сотрудники полиции узнали возраст и имя ребенка, а затем узнали, что она живет с мамой, бабушкой и отцом в Академическом районе. Спустя сутки силовики обнаружили отца ребенка погибшим.

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