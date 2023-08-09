В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и + 35 градусов

В Краснодарском крае в среду, 9 августа, местами ожидаются кратковременные дожди, однако температура останется выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня на погоду Кубани окажет влияние циклон, формирующийся над севером Каспия. Однако активность его невелика, да и запасов влаги в нем совсем немного»,— отметил синоптик.

В Краснодаре без существенных осадков, температура воздуха +33…+35 градусов.

Тат Гаспарян

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