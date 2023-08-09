Женщина, убившая сына в Анапе, привлекалась к ответственности за сбыт наркотиков

В Анапе 20-летняя женщина, подозреваемая в убийстве трехмесячного сына, в апреле текущего года привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств. Однако судом ей была предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с беременностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Отец несовершеннолетнего участия в воспитании ребенка и жизни семьи не принимал»,— говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры региона проводят проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по факту убийства ребенка в СОТ «Автомобилист».

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, женщина, оставшись дома с ребенком одна, ударила сына ножом в грудь. После этого она попыталась свести счеты с жизнью, ее доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), подозреваемая задержана.

Тат Гаспарян

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