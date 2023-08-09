Свердловского омбудсмена попросили не допускать мигрантов до террористических групп

Чиновники из Республики Таджикистан попросили уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову не допускать вовлечения мигрантов в экстремистские и террористические группы. Об этом омбудсмен написала во «ВКонтакте». Она добавила, что ожидала критики в адрес свердловских властей со стороны делегации из Таджикистана, однако получила «настоящие уроки взаимопонимания и взаимодействия».

«Тема непростая, но поскольку мы с нашими гостями занимаемся ей профессионально, то разговор получился полезный. Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что наша область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в первом квартале 2023 года произошли изменения в плане интереса жителей стран постсоветского пространства к получению российского гражданства. Уроженцы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Грузии стали заметно реже обращаться за паспортом РФ. Зато среди «новых россиян» стало больше выходцев из Таджикистана, Киргизии и Туркменистана.

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