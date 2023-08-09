Олег Мацедонский покинул пост исполняющего обязанности замглавы Новороссийска

Олег Мацедонский со 2 августа не исполняет обязанности заместителя главы Новороссийска, так как является кандидатом в депутаты гордумы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мацедонский Фото: Олег Мацедонский

«Я являюсь зарегистрированным кандидатом в депутаты городской Думы VII созыва муниципального образования города Новороссийск по одномандатному избирательному округу №5. С этого момента я не исполняю обязанности заместителя главы Новороссийска, а занимаюсь своей предвыборной кампанией»,— написал господин Мацедонский.

На должность и. о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский был назначен в конце февраля 2022 года.

Господин Мацедонский родился в 1976 году в Славянске-на-Кубани. Окончил юридический факультет ИнЭП. В 1998–2007 годах работал старшим помощником прокурора Новороссийска. С 2007 по 2012 годы был заместителем руководителя следственного отдела СУ СКР по Новороссийску. В 2012 году занялся адвокатской практикой и стал членом Адвокатской палаты Краснодарского края.

Тат Гаспарян

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