Генконсул РФ: крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок

Импорт российской продукции в США в мае увеличился до $503 млн, что на 133,9% больше, чем в апреле ($215 млн). Об этом рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. По его мнению, крупный бизнес надеется на возобновление сотрудничества с Россией и желает вернуться на ее рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Захаров

Фото: @RusConsTX Александр Захаров

Фото: @RusConsTX

«В основном рост за счет продукции неорганической химии. Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна»,— добавил дипломат.

Господин Захаров выразил мнение, что крупный американский бизнес не желает терять российский рынок и хотел бы возобновить сотрудничество. «При всей привлекательности новых проектов в Африке и Латинской Америке для бизнеса США они не могут заменить по своей доходности, рентабельности проекты, которые у них были в России»,— пояснил генконсул. По его словам, на создание новых логистических цепочек уйдут годы и десятилетия, поэтому крупные игроки хотели бы возобновить сотрудничество, отметил российский дипломат.

США в конце марта 2022 года, через месяц после введения первых санкций в отношении России, приняли меры, чтобы обезопасить себя от дефицита химической продукции. Для этого американские власти приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. По мнению источников «Ъ», причиной решения США был возникший на рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России.

В 2021 году товарооборот России с США составил $34,4 млрд. Экспорт России в США составил $17,5 млрд. Импорт России из США составил $16,8 млрд. Весной 2022 года Россия перестала публиковать таможенную статистику внешней торговли.

Лаура Кеффер