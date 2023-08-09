Число погибших из-за наводнения в Китае выросло до 33 человек

Количество погибших в результате наводнения в Пекине увеличилось до 33 человек, 18 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию народного правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

По данным властей, в результате стихийного бедствия разрушено около 59 тыс. зданий. Еще 147 тыс. домов получили повреждения. В основном пострадали западная и северная части города.

Сильные ливни начались в Пекине с конца июля. В отдельных местах города выпало рекордное количество осадков — более 740 мм. Пострадали, в частности, районы Мэньтоугоу и Фаншань. Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек.

Лаура Кеффер