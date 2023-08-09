Посол Антонов: США уходят от ответственности за сбои в работе зерновой сделки

США пытаются оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Россию вернуться в зерновую сделку, утверждает посол России в США Анатолий Антонов. Он считает действия Вашингтона «частью информкампании по искажению реального положения дел». По его словам, американские власти хотят уйти от ответственности за невыполнение сделки.

«Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям»,— говорится в комментарии господина Антонова.

Посол убежден, что какие-либо уговоры «лишены всякого смысла». Анатолий Антонов уточнил, что Россия неоднократно давала понять, что «дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой», но для этого нужно «не на словах, а на деле устранить перекосы» в реализации соглашений.

«Звучащие от местных властей заявления о наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма — очередная информационная "пустышка" и попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Отечественные компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими сложностями»,— добавил посол РФ.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Украина призвала страны ООН потребовать от российской стороны возобновить сделку. С аналогичным призывом выступил Евросоюз. США уверяют, что помогут с экспортом продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Лаура Кеффер