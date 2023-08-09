Глава Севастополя отменил госзакупку Citroen за 12 млн рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволит тех, кто принял решение о закупке французского автомобиля Citroen за 12 млн руб. Закупка была отменена, сообщил он в своем Telegram-канале.
Фото: CITROEN COMMUNICATION / Jerome LEJEUNE
Господин Развожаев увидел в Telegram-каналах информацию о том, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило закупку на приобретение иномарки в лизинг.
«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране»,— отметил губернатор Севастополя.
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