Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Севастополя отменил госзакупку Citroen за 12 млн рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволит тех, кто принял решение о закупке французского автомобиля Citroen за 12 млн руб. Закупка была отменена, сообщил он в своем Telegram-канале.

Фото: CITROEN COMMUNICATION / Jerome LEJEUNE

Фото: CITROEN COMMUNICATION / Jerome LEJEUNE

Господин Развожаев увидел в Telegram-каналах информацию о том, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило закупку на приобретение иномарки в лизинг.

«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране»,— отметил губернатор Севастополя.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...