В Новосибирской области почти 70% студентов медицинских учреждений - целевики

На медицинские специальности растет число студентов, поступающих в учебные заведения Новосибирской области в рамках целевого обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Десять лет назад по целевому обучению поступали примерно 15% от всех бюджетных мест. 7 августа, мы закрыли приказ по зачислению на бюджетные места, и могу сказать, что в этом году в НГМУ на лечебный факультет было зачислено по целевому набору 71% абитуриентов, на педиатрии — 73%, а на стоматологии— 62%», - заявил ректор НГМУ Игорь Маринкин.

Количество квот приема на целевое обучение в вузе ежегодно увеличивается. В 2021 году на специалитет выделили всего 236 квот, в 2022 году — 380. В этом году выделено 389 целевых мест.

«Ежегодно примерно 50% целевых мест выделяется для абитуриентов в Новосибирской области. Они в будущем должны будут трудоустроиться в наши ЦРБ, еще 50% договоров на целевое обучение заключаются для того, чтобы закрыть потребности Новосибирска», — уточнила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксеновай.

В 2022 году 60% выпускников устроились на работу в медицинские учреждения Новосибирской области, сказала она.

Александр Киселев