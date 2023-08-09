В Кузбассе осудили двух женщин по делу о незаконной легализации мигрантов

Суд в Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, 33-летняя жительница Новокузнецка и ее 62-летняя знакомая из Прокопьевска обвинялись в том, что реализовывали мигрантам сертификаты о прохождении государственного тестирования по русскому языку, знании истории России и основ законодательства РФ без фактической сдачи соответствующего комплексного экзамена.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, максимальное наказание — 7 лет колонии и штраф в размере до 500 тыс. руб.). Рассмотрев его, суд назначил обвиняемым условные сроки.

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Илья Николаев