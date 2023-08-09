Главные новости к утру 9 августа

Системы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один беспилотник сбили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. После Минобороны отчиталось о предотвращении атаки беспилотников в Подмосковье. Пострадавших нет.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров 15 сентября. В июле ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

Стоимость металлов платиновой группы приблизилась к многомесячным минимумам. Котировки платины опустились ниже $900 за тройскую унцию, за неполные три недели потеряв более 10%.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил госзакупку в лизинг автомобиля Citroen для «Государственной экспертизы» города. Начальная цена закупки — от 12 млн руб. Губернатор пообещал уволить тех, кто решил купить авто французской марки, и заявил, что они не понимают, «какая ситуация сейчас в стране».

Роскачество обнаружило в курином фарше ряда брендов сальмонеллу и листерию.

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн руб. налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, четыре элитные иномарки, мотоцикл «Харлей Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Решение принято на фоне «несоразмерно большого количества случаев незаконного пересечения» границы.

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главу колумбийского наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам тюрьмы. Дайро Усугу — самый разыскиваемый наркобарон Колумбии. Президент Колумбии Иван Дуке сравнил его с наркобароном Пабло Эскобаром.

«Яндекс» запустил платформу, позволяющую бизнесу получать данные о прогнозе погоды.

Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик.

Отложенные в 2022 году проекты в стройиндустрии стали активно запускаться в текущем году, что может способствовать росту объемов строительства по всей России на 7–11% год к году, до 15,5 трлн руб.

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