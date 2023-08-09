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обновлено 05:32

В Новосибирской области недовольный оплатой рабочий сжег десять автомобилей

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит дело иностранного разнорабочего, обвиняемого в повреждении чужого имущества. В феврале, работая в одном из домов в дачном товариществе, он решил отомстить нанимателю. Работник был недоволен условиями труда и размером оплаты, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Проникнув в гараж, в котором находились десять автомобилей, он облил один них бензином и поджег. В результате загорелись остальные авто, материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома. Злоумышленник забрал из гаража велосипед и покинул место преступления.

Ущерб, причиненный его действиями, составил 123 млн руб. Было возбуждено уголовное дело о краже и повреждении имущества. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова

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