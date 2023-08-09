Власти ЕС объяснили неготовность дать Украине гарантии безопасности

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что объединение не может дать Украине гарантии безопасности, поскольку ЕС не является военным альянсом, как НАТО. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации»,— сказал дипломат, трансляция выступления есть на сайте Евросоюза.

При этом Петер Стано заявил, что Евросоюз может только поддержать эти гарантии. При этом он добавил, что страны Евросоюза и без этого поддерживают Украину, в том числе в военной области, а также дает финансирование для поставок оружия.

3 августа стало известно, что власти Украины обсуждают с США гарантии безопасности. Переговоры предусмотрены совместной декларацией о поддержке Украины странами НАТО, которая была согласована на саммите альянса в Вильнюсе.

Анастасия Ларина