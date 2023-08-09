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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 9 августа

В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, в рамках которой Банк России объявит дату старта пилота операций с реальными цифровыми рублями.

В Москве пройдет заседание комитета Ассоциации банков России по наличному денежному обращению.

Мосбиржа проведет делистинг фондов FinEx.

Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ.

В Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии России.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит:

  • уголовное дело 22 участников батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ);
  • уголовное дело в отношении двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году.

Совет безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит зерновую сделку.

В Японии вступит в силу новый пакет санкций, расширяющий список запрещенных к ввозу в Россию товаров. В частности, вводится запрет на экспорт автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра и гибридных автомобилей.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск министерства юстиции о ликвидации Социал-демократической партии народного согласия.

Верховный суд Пакистана рассмотрит апелляцию бывшего премьер-министра Имрана Хана, обжаловавшего трехлетний тюремный приговор по делу о коррупции.

В Нагасаки пройдут памятные мероприятия в годовщину атомной бомбардировки.

В Москве заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Запланирован выход в открытый космос с борта МКС по российской программе.

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