Германия не будет продлять работу трех систем Patriot в Польше после 2023 года

Власти Германии предложили Польше продлить действие трех систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot до конца 2023 года, передает Reuters со ссылкой на Минобороны Германии. При этом продление действие систем Patriot после 2023 года не предусмотрено.

Минобороны Германии предложило Польше предоставить системы Patriot после того, как 15 ноября 2022 года рядом с Пшеводувом (Люблинское воеводство) на востоке Польши, граничащем с Украиной, упала ракета. Погибли два человека.

О том, что предоставленные Германией Польше системы Patriot останутся в Польше как минимум до конца года, говорил в июле министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Анастасия Ларина