Главные новости за 8 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция организовала проверку после публикации видео конфликта жительниц ЖК «Любимый город». Судя по кадрам, одну из женщин не устроило, что ее соседки занимаются плетением маскировочных сетей на детской площадке. Позже муниципальный центр управления Краснодар опроверг информацию, что одной из участниц конфликта стала сотрудница мэрии.

Жители улицы Морской села Ольгинка (Туапсинский район) перекрыли федеральную трассу А-147 из-за проблем с электроснабжением.

Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», находящегося в розыске по подозрению в вымогательстве.

В Анапе суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного по факту убийства местной жительницей своего трехмесячного сына.

Водитель пассажирского автобуса погиб при столкновении с грузовиком на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» в Крымском районе.

В Майкопе в 2023-2024 годах закупят 46 новых автобусов средней вместимости. Уже осенью на дороги города должны выйти 20 новых автобусов.

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи и Kia Rio в Краснодаре.

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