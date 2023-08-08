«Яндекс Погода»: 9 августа в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +30°

В среду на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, а среднесуточная температура в зависимости от региона составит от +23° до +30°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего 9 августа будет в Тамбовской области, где ожидается малооблачная погода и +30°. Также малооблачно будет в Воронежской области (до +28°). В остальных регионах Черноземья прогнозируется облачность с прояснениями. В Липецкой области воздух прогреется до +27°, в Белгородской и Курской — до +24°, в Орловской — до +23°.

Олег Мухин

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