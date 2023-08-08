Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что приложит усилия для возобновления действия зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

РФ вышла из сделки, поскольку не были выполнены требования по облегчению страховки судов, подключению Россельхозбанка к SWIFT и допуску российских удобрений на европейские рынки. После остановки сделки военные РФ объявили суда, идущие в порты Украины, военными целями. Затем военные Украины сделали аналогичное заявление относительно судов, направляющихся в порты РФ. Господин Эрдоган сказал, что Турция соблюдает конвенцию Монтрё о статусе проливов и не допустит распространения конфликта в Черном море.

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