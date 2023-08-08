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Коммерсантъ FM
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Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что приложит усилия для возобновления действия зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

РФ вышла из сделки, поскольку не были выполнены требования по облегчению страховки судов, подключению Россельхозбанка к SWIFT и допуску российских удобрений на европейские рынки. После остановки сделки военные РФ объявили суда, идущие в порты Украины, военными целями. Затем военные Украины сделали аналогичное заявление относительно судов, направляющихся в порты РФ. Господин Эрдоган сказал, что Турция соблюдает конвенцию Монтрё о статусе проливов и не допустит распространения конфликта в Черном море.

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