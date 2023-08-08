В центре Краснодара произошел пожар

В Краснодаре в двухэтажном здании на улице Горького произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 19:30. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 50 кв. м на первом этаже строения. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание старых вещей. К тушению привлекли девять человек и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в центре города стал причиной временной остановки движения пяти трамваев. Маршруты перенаправили через Кооперативный рынок. К настоящему времени трамвайное сообщение восстановлено.

Анастасия Донскова

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