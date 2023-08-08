Главные новости за 8 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Бывший депутат Госдумы предстанет перед судом за взятки на посту директора воронежского филиала экономического университета.
За сутки Белгородскую область атаковали 52 боеприпасами и беспилотниками.
Власти Липецка ищут подрядчика для ремонта 33 участков дорог за 891 млн рублей.
Курский губернатор попросил чиновников «поработать» с УК-должниками вместе с правоохранителями.
Часть имущества тамбовских оборонных заводов выставили на повторные торги.
Белгородцу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы на кладбище.
В Воронеже стартовала вторая очередь благоустройства Петровской набережной.
В Воронеже приговорили к условному сроку командира взвода, напавшего с ножом на подчиненного.
В Белгороде закрывается последний пункт выдачи гуманитарной помощи.