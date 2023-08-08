Три игрока ФК «Краснодар» вошли в список лучших футболистов сезона

Правый защитник Сергей Волков, нападающий Джон Кордоба и левый центральный полузащитник футбольного клуба «Краснодар попали в ТОП-33 лучших игрока сезона 2022-2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Список утвердило бюро исполкома союза.

«По итогам сезона 2022/2023 чемпионом России стал “Зенит”, а лучшим бомбардиром чемпионата – Малком (“Зенит”). Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, бронзовые награды достались “Спартаку”»,— говорится в сообщении.

Лучшим тренером признан Сергей Семак («Зенит»), лучшим молодым игроком — Сергей Пиняев («Локомотив»).

Анастасия Донскова

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