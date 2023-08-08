Кадыров: бойцы «Ахмата» ударили по украинским позициям возле белгородского таможенного поста «Нехотеевка»

Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» под командованием Исмаила Агуева нанели удар «по позициям на территории таможенного поста Нехотеевка со стороны Украины». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После проведения воздушной разведки было выявлено скопление вражеской техники и передвижение личного состава ВСУ. На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха,— написал господин Кадыров в своем telegram-канале.— Однако наша разведка провела грамотную работу. Парни оперативно выявили места складирования и передали соответствующие координаты минометному расчету, который с восходом солнца приступил к решению оперативной задачи. Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления».

К сообщению прикреплена видеозапись. На ней видны чеченские бойцы, плотной группой стоящие в поле и ведущие огонь из минометов, не опасаясь огня противника. Также приводятся кадры разрывов на приграничной инфраструктуре; открыто стоящей техники или украинских солдат на них не видно.

Что происходит в Черноземье 8 августа в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин