В Кореновском районе восстановили движение по трассе М-4 «Дон» после аварии

В Кореновском районе восстановили движение автомобилей, частично приостановленное из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел на 1283-м км автотрассы М-4 «Дон». Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением и допустил столкновение грузовика с отбойником. На дорогу вылилось топливо.
Сотрудники ДПС регулировали движение транспорта на указанном участке, чтобы избежать формирования пробок.
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