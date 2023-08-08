В центре Краснодара приостановили движение трамваев из-за пожара

В Краснодаре в районе пересечения улиц Седина и Горького приостановили движение пяти трамваев из-за тушения пожара. Об этом сообщила пресс-служба КТТУ.
Речь идет о маршрутах №3, №5, №6, №7 и №21. Движение указанных трамваев перенаправили через Кооперативный рынок.
В экстренных службах к настоящему времени сведения о пожаре не комментируют. Ранее в Краснодаре в районе улицы Новороссийской произошел крупный пожар из-за возгорания мусора. Пожарные выявили два очага площадью по 450 кв.м.
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