В Ереване на митинге за открытие Лачинского коридора задержаны 14 человек

14 человек задержаны в ходе акции протеста у здания правительства Армении в центре Еревана, сообщила пресс-служба армянской полиции изданию News.am. Протестующие требуют от армянский властей предпринять действия для разблокирования Лачинского коридора, сообщает «Sputnik Армения».

Лачинский коридор — шестикилометровая горная дорога, соединяющая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Расположен в Лачинском районе. С мая 1992 до ноября 2020 года фактически контролировался НКР, а сейчас — силами Азербайджана

По информации «Sputnik Армения», акцию сегодня, 8 августа, с утра проводят члены отряда «Хачакир» («Крестоносцы») и его сторонники. Как сообщает корреспондент «Интерфакса», в протестах участвуют несколько сотен человек в военной форме. Массовые задержания начались после того, как митингующие начали пытаться перекрывать улицы, ведущие к площади Республики. Некоторым после столкновений с полицией понадобилась медицинская помощь.

Добровольческий отряд «Хачакир» основан в 1992 году армянским военным деятелем Каро Кахкеджяном. Отряд участвовал в боях в первую и вторую Карабахские войны.

Организатор протеста и командующий отрядом «Хачакир» полковник запаса Саркис Погосян заявил, что, если власти откажутся предпринимать какие-либо действия для разблокировки Лачинского коридора, митингующие попросят вооружить их для того, чтобы самостоятельно снять блокаду.

«Сначала мы будем закрывать дороги, чтобы люди пришли в себя и присоединились к нам. А после отправимся в Корнидзор (армянское село, где находятся грузовики с гумпомощью для НКР.— “Ъ”), где можем быть более полезными. Мы войны не боимся и не намерены отступать»,— сказал господин Погосян (цитата по «Sputnik Армения»).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян говорил, что на встрече не сумели согласовать открытие Лачинского коридора.

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Эрдни Кагалтынов