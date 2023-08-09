В Орловской области по делу о взятке задержан глава отдела МВД по борьбе с коррупцией

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении начальника ОЭБиПК ОМВД России «Орловский», сообщили в ведомстве. По данным «Ъ», речь идет о Сергее Кончакове.

По версии следствия, полицейский в августе получил от директора одного из СНТ Орловского района незаконное вознаграждение за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения им денежных средств. При получении сотрудником МВД второй части взятки в сумме 350 тыс. руб. он был задержан. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УФСБ по Орловской области.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оперативники собственной службы безопасности УМВД по Орловской области проводят проверку по факту возможной причастности сотрудника к получению взятки. «При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— сообщили в ведомстве.

Сергей Толмачев, Воронеж