Флаг Тимашевского района закрепили на Эльбрусе

Флаг Тимашевского района подняли и закрепили на Эльбрус. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия

Символику района, Армении и Союза Армян России на вершину высотой 5,6 тыс. подняли представители Тимашевского отделения САР Арсен Арутюнян и Гагик Маркарян.

«Тимашевский район покорил Эльбрус»,— говорится в сообщении.

Восхождение, по данным пресс-службы САР было совершено 7 августа.

Анастасия Донскова

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