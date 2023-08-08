Флаг Тимашевского района закрепили на Эльбрусе

Флаг Тимашевского района подняли и закрепили на Эльбрус. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия
Символику района, Армении и Союза Армян России на вершину высотой 5,6 тыс. подняли представители Тимашевского отделения САР Арсен Арутюнян и Гагик Маркарян.
«Тимашевский район покорил Эльбрус»,— говорится в сообщении.
Восхождение, по данным пресс-службы САР было совершено 7 августа.
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