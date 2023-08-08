Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Флаг Тимашевского района закрепили на Эльбрусе

Флаг Тимашевского района подняли и закрепили на Эльбрус. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия

Символику района, Армении и Союза Армян России на вершину высотой 5,6 тыс. подняли представители Тимашевского отделения САР Арсен Арутюнян и Гагик Маркарян.

«Тимашевский район покорил Эльбрус»,— говорится в сообщении.

Восхождение, по данным пресс-службы САР было совершено 7 августа.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...