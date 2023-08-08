«Новолипецкий газобетон» получит 249 млн рублей льготного займа на модернизацию

Федеральный Фонд развития промышленности одобрил выделение 249,1 млн руб. липецкому производителю газобетонных блоков «Новолипецкий газобетон» в виде льготного займа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Предприятие планирует направить средства на модернизацию оборудования и увеличение производственных мощностей с 220 тыс. кубометров до 300 тыс. кубометров газобетонных изделий в год. Кроме того, планируется установить новое оборудование: силосы для цемента и извести, автоклавы для тепловлажной обработки изделий, линии упаковки блоков с кантователем массивов и прочее.

По данным облправительства, в прошлом году «Новолипецкий газобетон» инвестировал в программу модернизации предприятия 60 млн руб. собственных средств. На эти средства были расширены складские площадки, приобретены новый вилочный погрузчик, весы, закуплена и смонтирована установка упаковки продукции в «современную стретч-худ пленку», а также проведены геодезические и геологические изыскания для проектирования и устройства новых объектов технологической инфраструктуры.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Новолипецкий газобетон» было зарегистрировано в Липецке в 2011 году. Уставный капитал — 261,3 млн руб. 12% компании принадлежит ее генеральному директору Константину Машанскому, 32% — Антону Резникову, 56% — Евгению Абузову. Выручка предприятия в 2022 году выросла на 49% и составила 1 млрд руб. (в 2021-м — 678 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 85% и составила 298 млн руб. (в 2021-м — 156 млн руб.).

Алина Морозова

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