В Краснодаре включат праздничную проекцию на колесе обозрения в городском саду с 9 августа

В Краснодаре в честь Дня физкультурника с 9 августа включат праздничную анимацию на колесе обозрения в парке «Городской сад». Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Краснодара Фото: МЦУ Краснодара

Световая анимация будет работать до конца месяца. Световое шоу можно будет увидеть каждые полчаса в период с 20:30 до 22:30. На колесе будут отражены тематические анимации — батутисты, золотые медали и российский триколор.

«Все это будет сопровождаться композицией "Герои спорта" в исполнении народного артиста СССР Муслима Магомаева»,— говорится в сообщении.

Проекция будет остановлена в дождливую погоду. Такие меры связаны с правилами эксплуатации оборудования.

Анастасия Донскова

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