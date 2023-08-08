В Краснодаре осудили трех участников разбойного нападения на пенсионера

В Краснодаре вынесли приговор троим участникам разбойного нападения и убийства пенсионера в станице Новодонецкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По данным ведомства, 6 января прошлого года 21-летний житель станицы подговорил двух своих несовершеннолетних знакомых напасть на 65-летнего мужчину и забрать деньги, которые, как предполагал организатор, хранились у пенсионера дома. В ночь на 7 января сообщники выманили мужчину из дома и напали на него с веткой акации и топором. Пенсионера избивал совершеннолетний участник преступления. Он несколько раз ударил мужчину палкой, а также обухом топора в область головы. Несовершеннолетние злоумышленники не давали потерпевшему подняться и прижимали его ногами к земле. После избиения мужчину затащили во двор, скинули в колодец и разрушили кладку, чтобы скрыть следы преступления.

«Все трое проникли в дом погибшего, где нашли его сбережения в сумме более 800 тыс. руб., которые забрали с собой и скрылись с места преступления. В дальнейшем похищенные деньги нападавшие поделили между собой и потратили»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 5 ст. 33, п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — пособничество в убийстве и убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

В ходе заседания фигурантов дела признали виновными в совершенном преступлении. Вердикт будет вынесен в сентябре текущего года.

Анастасия Донскова

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