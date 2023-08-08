В Белгороде закрывается последний пункт выдачи гуманитарной помощи

Последний пункт выдачи гуманитарный помощи жителям Шебекинского городского округа, работавший на базе дворца спорта «Космос», закрывается в Белгороде. Он проработает до 10 августа. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

В середине июня в Белгороде было открыто четыре пункта, в которых выдавали продуктовые наборы тем, кто покинул свои дома на приграничных территориях, но не проживает в пунктах временного размещения. Через месяц три из них уже были закрыты из-за снижения спроса. По словам господина Демидова, в случае с «Космосом» причина та же. Он рассказал, что на старте работы пунктов в день во дворце спорта выдавалось до 4 тыс. продуктовых наборов, к 7 августа их количество сократилось до 28 в день.

Мэр добавил, что всего за два месяца в пункте было выдано почти 33,5 тыс. различных наборов: продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии.

В конце июля выдачу гуманитарной помощи белгородцам сконцентрировали в значительно пострадавшем от обстрелов Шебекинском городском округе. По данным властей, там поддержку могут получить жители Шебекинского и Грайворонского горокругов, а также 15 сел, где введен режим ЧС, которые лишились домов и находятся вне ПВР. По данным на 27 июля, о желании получать продуктовые наборы заявляли 4 тыс. семей, или 16 тыс. человек.

Алина Морозова

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