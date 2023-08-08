Поисковый отряд Нововоронежской АЭС познакомил школьников с находками времен Великой Отечественной войны

Представители поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» встретились с детьми, отдыхающими в историко-краеведческом лагере регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Орион-36». Визит прошел как часть профориентационного проекта НВ АЭС «Атом рядом».



Фото: Виктория Еремина, пресс-служба НВ АЭС

Командир нововоронежских поисковиков Евгений Когтев рассказал ребятам о деятельности «Пересвета», как проводятся раскопки, как можно установить личность солдата по минимальным данным, познакомил с самыми интересными находками времен Великой Отечественной войны, ставшими экспонатами музея отряда.

«Такие мероприятия по работе с молодежью - наш маленький вклад в общее дело сохранения исторической памяти страны. Особенное впечатление на детей обычно производят материальные свидетельства военных времен. Они всегда внимательно рассматривают предметы амуниции, полевого быта. Это пробуждает в них живой интерес к истории», - прокомментировал Евгений Когтев.

Отряд занимается поиском останков советских солдат и их перезахоронением, помогает установить их личность по сохранившимся данным. Благодаря «Пересвету» были захоронены около 300 человек, а за последние четыре года установлены владельцы десяти медалей и четырех орденов. Поисковики регулярно проводят уроки мужества с молодежью города, проводят экскурсии для детей в своем музее. Также отряд открыл патриотические экспозиции во всех школах города атомщиков и Нововоронежском политехническом институте (филиале НИЯУ «МИФИ»). Военно-исторический клуб «Пересвет» участвует в военно-исторических реконструкциях.

Фото: Виктория Еремина, пресс-служба НВ АЭС

«Мы с отцом состоим в воронежском поисковом отряде, поэтому не раз принимали участие в вахтах памяти и перезахоронениях солдат, организованных нововоронежскими поисковиками. Сейчас мне очень понравилось, что была возможность посмотреть на конкретные вещи, подержать их в руках. Я даже знаю, как некоторые из экспонатов называются на сленге «копателей». Например, там есть каска, у которой есть что-то похожее на рога, из-за этого она называется «рогач», - поделился семиклассник Петр Бубукин.

Лагерь организован на базе отдыха «Смена» г. Воронежа. Чтобы попасть туда, школьникам было необходимо пройти отборочные испытания, включающие эссе и тесты на знание истории родного края и страны.