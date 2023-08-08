Мэр Дзержинска пообещал отправить подрядчика по ремонту школы в «черный список»

Глава администрации Дзержинска Иван Носков после рабочей поездки по образовательным учреждениям города остался недоволен ходом ремонта в школе №13. «Я, мягко говоря, в шоке»,— написал господин Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам мэра, в 2023 году на комплексный ремонт в образовательных учреждениях выделили 170 млн руб. из городского бюджета. «В школе №13 все как на подбор — подрядчик недобросовестный, директор школы безответственно отнеслась к планированию работ и контролю. В проекте ремонта столовой и пищеблока не предусмотрели замену окон и инженерных коммуникаций. Подрядчик за три недели выполнил всего 10% от запланированных работ, а я узнал об этом, только когда приехал на объект»,— сообщил глава города.

По словам Ивана Носкова, он дал время руководству школы и подрядчику исправить ошибки. «Условия контракта подрядчик выполнит, а затем фирма прямой дорогой отправится в "черный список"»,— пообещал господин Носков.

Андрей Репин