В Краснодаре опровергли сведения об участии чиновницы в конфликте с женами бойцов СВО

Сведения об участии сотрудницы администрации в конфликте с супругами участников СВО в Краснодаре являются ложными. Об этом сообщает МЦУ города.

Пользователи соцсетей сообщили о конфликте между несколькими женщинами, некоторые из которых являются супругами участников спецоперации, произошедшем на территории жилого комплекса «Любимый дом» на улице Московской.

По данным очевидцев, скандал произошел из-за разногласий участниц о СВО. На основании выявленного видеоролика сотрудники полиции проведут проверку.

Анастасия Донскова

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